Главное управление следствия и дознания МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК по факту ДТП на трассе Баку-Сумгайыт, приведшему к смерти пяти человек, сообщили в четверг Trend в Главном государственном дорожном управлении полиции.

Задержан также водитель микроавтобуса Ford («50-BN-132»), совершившего ДТП — житель Сумгайыта Гусейнов Намиг Гусейн оглу (1976).

Сегодня утром на трассе Баку-Сумгайыт произошло тяжелое ДТП. В результате ДТП число погибших достигло пяти человек, а раненых свыше 20 человек.