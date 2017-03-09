3 марта в отеле Park Inn по инициативе медицинского центра «Медина» и при поддержке информационно-аналитический портала Minval.az был проведен семинар на тему «Аутизм и другие нарушения развития».

В семинаре приняли участие более ста педиатров, детских неврологов и психиатров.

Первое выступление детского невролога Кямрана Салаева было посвящено диагностическим критериям аутизма и других нарушений развития у детей. Далее педиатр Ульвия Асланова дала обзор наиболее часто встречающихся педиатрических патологий и особенностей их течения у детей с нарушениями развития. Семинар завершила Фидан Талышлы, проинформировавшая участников о реабилитационных программах, таких как «Təlim-Tədris», «ABA qrupları» и «EarlyStart Denver Model», осуществляемых в центре «Медина».

Координатор проекта отметил, что видео выступлений будут распространены посредством социальных сетей с целью доведения информации, предоставленной во время семинара, до более широкой аудитории.

Дальнейшую информацию можно получить по адресу: https://www.facebook.com/MedinaMedicalCenterpage