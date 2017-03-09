

6 марта мы столкнулись с очередным актом издевательства над азербайджанской общиной России. От имени Президиума Центрального совета были распространены решения об исключении отдельных представителей из рядов ВАК. Одним из первых интересных моментов, бросающихся в глаза, является то, то решения датированы 22 февраля, а опубликованы и вовсе 6 марта… Если даже наивно полагать, что 22 февраля где-то и как-то собрались больше половины членов Президиума ЦС и приняли решение по «злостному нарушителю» Устава Исламу Гусейнову, то на что ушли почти две недели, пока ВАК не разродился своим громким сообщением? На документальное оформление заказа Полада Бюльбюльоглу? На жалкие попытки придания видимости законности решению, продиктованному вовсе не заботой об Уставе, а затмившей рассудок личной местью посла, который при канцелярской поддержке ВАК продолжает разрушать азербайджанскую диаспору России, целенаправленно пытаясь уничтожить ее нескольких видных представителей, которые и без его стараний в дефиците? На что бы ни были потрачены эти две недели, такой перерыв уже выглядит подозрительным, а вся эта затея – непрофессиональным темным дельцем, совершенным исподтишка.

Фикция ВАК как признак правового нигилизма?

Начнем с того, что решение Президиума принято с грубым нарушением Устава организации, принято абсолютно безграмотно и с настолько размытыми формулировками, что даже за ними так и не удалось скрыть грязный заказной характер данного «решения». Сначала протестируем данную бумажку на законность.

1) То, что ВАК обязан соблюдать законодательство России – это очевидно, потому что ВАК – юридическое лицо, образованное на территории и по законам РФ. Да и граждане России, являющиеся и не являющиеся членами ВАК, обязаны соблюдать закон – это тоже естественно. Но в Уставе нет ни единой юридически обязывающей нормы, говорящей о том, что именно является нарушением Устава. Члены ВАК являются физическими лицами, занимающимися широким спектром жизнедеятельности в России. Если нарушением Устава считается любое нарушение законодательства РФ, тогда, например, неоплаченный вовремя штраф ГИБДД, непогашенная вовремя оплата аренды помещения и коммунальных услуг, несвоевременно сданный отчет по возглавляемой фирме и куча всего остального может легко квалифицироваться как нарушение Устава. Нарушение законодательства – понятие широкое. Это и административные правонарушения, и экономические преступления, и уголовные дела. При всей нашей законопослушности даже сейчас можно с легкостью найти не один десяток человек, нарушивших законы РФ, а значит – Устав ВАК. Почему тогда не исключены они, а исключен только Ислам Гусейнов? Такая юридически безграмотная и ничем не обоснованная трактовка Устава уже сама по себе является вопиющим безобразием и показателем сфабрикованности самого решения.

2) Пункт 10.7 Устава гласит, что «за нарушение основополагающих положений Устава член Конгресса может быть исключен из него Президиумом Центрального Совета, с последующим утверждением данного решения на Съезде Конгресса». Значит, без утверждения на Съезде данное решение является ничтожным, потому что, согласно пункту 11.3 Устава, досрочное прекращение полномочий членов Центрального Совета (решения принимаются ⅔ голосов) относится к исключительной компетенции Съезда. В соответствии с тем же Уставом, в период между Съездами руководящим органом Конгресса является Центральный Совет, а статья 13 Устава четко раскрывает права и обязанности Президиума ЦС, где нет права исключать члена ЦС, руководителя регионального отделения из состава ВАК.

3) Согласно пункту 13.3 Устава, «Президиум Центрального Совета правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины членов Президиума Центрального Совета». Получается, что 22 февраля где-то тихонечко и бесшумно собрались более 20-ти членов Президиума ЦС. Похоже на детективную историю. Собрались настолько тихонечко и почти шепотом быстренько приняли настолько важное решение, что осмелились заявить об этом только 6 марта… Ух, ты! Ни в России, ни в Азербайджане не найдется ни один нормальный человек, чтобы поверить этой ереси. Президиум ЦС состоит из весьма уважаемых и авторитетных представителей азербайджанской общины России. Нескольких из этих 40 человек вообще нет в России. А примерно половины из остальных нет в Москве – Это Шахин Шихлинский из Екатеринбурга, Адалят Гусейнов из Астрахани, Азиз Бадиров из Чувашии и т.д.. Никто и никогда не сможет ни одного здравомыслящего человека заставить поверить в то, что, к примеру, Мамед Алиев, Тахир Салахов, Мирашраф Фатиев, Год Нисанов, Михаил Гусман или Искендер Халилов, забросив все свои важные дела, срочно занялись вопросом Ислама Гусейнова. Ну, это же полный абсурд.

Антиазербайджанская сущность Исламофобии посла

Все совершенно четко понимают, как на самом деле было принято это незаконное решение: точно так же, как и мое увольнение с сайта ВАК, увольнение Анара Гасанова якобы за неудобный вопрос главе МИД Сергею Лаврову, интриги и козни против талантливейшего Олега Кузнецова, давление на истинно ярких и видных представителей нашей общины в России… Заказчик один – это радующий армян своими успехами по развалу азербайджанской диаспоры Полад Бюльбюльоглу, который давно известен своей ярко выраженной Исламофобией, что и оформилось послушными работниками его канцелярии в виде центрального офиса ВАК в отношении Ислама Гусейнова.

Ислам Гусейнов – человек яркий, харизматичный. Это один из редких людей, на активность, самоотверженность, справедливость, моральные качества и опыт которого и должны равняться многие представители нашей диаспоры. Именно своей активной деятельностью он широко известен не только в России и Азербайджане, но и далеко за пределами наших стран. Благодаря ему и его личным заслугам, в Ульяновске высится памятник нашему общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, открытие которого почтили своим присутствием президенты наших стран. Еще в Ульяновске функционирует средняя школа имени Гейдара Алиева, открытая в тесном сотрудничестве с Фондом Гейдара Алиева. Регулярные благотворительные акции, социально значимые проекты, важные общественные инициативы, которые Ислам Гусейнов осуществляет в своем регионе, заслуживают должного внимания местных властей и руководства, способствуют повышению имиджа азербайджанцев, единению общины. Обладатель Ордена «Терегги», участник всех съездов азербайджанцев мира, ярый сторонник и приверженец политики президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина на еще большее углубление и развитие добрососедских отношений между нашими странами и народами. Таким его знаю не только я, но и сотни тысяч людей. И не просто знают, а уважают и ценят как друга и коллегу, как человека смелого, щедрого и порядочного.

А тут на тебе – отдельные элементы, паразитирующие на теле азербайджанской общины России, пытаются его очернить точно так же, как супротив многомиллионной поддержки Анара Гасанова отдельные мерзопакостные личности сделали трусливые попытки обвинить его в том, что он был якобы взяточником и не чист на руку. Не имея никаких на то оснований, эти мелкие тщедушные людишки как рявкнули, так и заткнулись. И.Гусейнов делал и делает благие дела на свои собственные деньги, он поднимает флаг Азербайджана за свой счет, а не за государственную зарплату, не за счет списанных незаконным путем представительских расходов, не за счет обмана и обворовывания своей страны, государства, президента, народа. Грязная кампания против И.Гусейнова, одним из элементов которой явилось постыдное прямое обращение посла к руководству Ульяновской области о необходимости убрать лидера ульяновских азербайджанцев доказывает одно – одурманенный личными амбициями и безнаказанностью, движимый только чувством мести и самоудовлетворения, воодушевленный больным воображением и клеветническими слухами Полад Бюльбюльоглу наносит огромный вред интересам Азербайджана, делая все возможное, чтобы превращать людей не только в своих собственных врагов, но и настраивать в итоге против Азербайджана. Оттого, понимает он сам это или нет, тяжесть этих преступных деяний не меняется.

Ислам Гусейнов – видный общественный деятель. Даже в том решении суда, на которое так непрофессионально сослались «истинные блюстители» российских законов, нет никакого запрета на ведение общественной деятельности. К сожалению, российская действительность такова, что нередко предприниматели обвиняются в том, чего они не на самом деле совершали. Ведь и дело-то не доведено до конца. Гусейнов для защиты своего доброго имени подал кассационную жалобу, намерен идти до судов высшей инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. И в условиях того, что окончательного решения по его вопросу еще нет, что данное дело вообще шито белыми нитками, и точки в этом не поставлено, и вместо того, чтобы выступить с поддержкой и ходатайствовать об объективном рассмотрении дела с учетом общественной значимости фигуры И.Гусейнова, Президиум ВАК в лице Полада Бюльбюльоглу и Ильгара Гаджиева решили быстро сдать, слить, предать. Авторы этой подделки, выданной от лица Президиума, решили оказаться умнее российских законов, в результате чего рассчитывали, что Ислам Гусейнов потерял ВАК, хотя на самом деле ВАК потерял Ислама Гусейнова.

Центральный аппарат ВАК сегодня — это ЗАГС, похоронное бюро или… ?

Центральный аппарат ВАК, выдающий пусть и с двухнедельной заторможенностью «судьбоносные» решения, в этом году так и не отличился ни одним мероприятием в Москве. Наспех проведя съезд в конце прошлого года, успел лишь подать документы в Министерство юстиции. И вот уже третий месяц подряд, демонстрируя явно наплевательское отношение ко всем региональным и местным отделениям, центральный аппарат ВАК так и не удосуживается информировать свои же представительства о том, есть ответ от Минюста или нет, если нет, то почему, если будет, то когда и что делать. Мне самому звонят люди из многих регионов, пытаясь хоть у кого-то узнать информацию. А центральный аппарат ВАК публикует поздравления, соболезнования, сфабрикованные решения Президиума и прочее. Это все, конечно же, замечательно, но работать ведь тоже надо, надо хотя бы элементарно уважать людей и выступать по сути.

По мероприятиям, кстати, полный ноль. «20 января» провело посольство, а годовщину Ходжалы – как всегда грандиозно и присущим ей размахом Лейла Алиева от имени Фонда Гейдара Алиева, АМОР при участии посольства. А что ВАК? Да так, прийти посидеть, попасть в кадр, сделать вид работающих людей.

Центральный аппарат ВАК под руководством Ильгара Гаджиева, растерявшего остатки уважения к себе перед всеми руководителями отделений, имеет трехмесячные долги по зарплатам перед сотрудниками и не только (лично мне должны выплатить 80 тысяч рублей, не погашен долг перед внештатным корреспондентом в Азербайджане и т.д.), не проводит никакой деятельности, является на сегодняшний день дышащей на ладан структурой. За какие заслуги вообще толком не владеющий ни русским, ни даже азербайджанским языками Ильгар Гаджиев, промямливший на Съезде что-то наподобие доклада, является членом Президиума ВАК? За многолетний опыт по умелому распиливанию поступающих из Азербайджана средств? За торговлю Уставом ВАК по созданию некоторых региональных отделений? За списывание средств, якобы потраченных на то или иное мероприятие в субъектах Российской Федерации? За целенаправленное очернение, грязную кампанию и подлую тихую кабинетную клевету против достойных представителей нашей диаспоры? Или за мошеннические действия по планомерной и целенаправленной невыдаче зарплаты? Разве все это не является нарушением Устава и российского законодательства? Почему же мы не видим решения Президиума по тусклому и ничего не значащему Ильгару Гаджиеву, например?

Сколько же будет продолжаться это беззаконие и вседозволенность, которые так неумело и мерзко будут стараться прикрывать какими-то фиктивными решениями? В одном только Президиуме собрались люди, которые по своему материальному состоянию могут содержать сотню таких организаций как ВАК. А выплатить мне 80 тысяч рублей третий месяц не в состоянии. Погасить мизерную зарплату сотрудникам никак не могут, зато пытаются важно смотреться на топовых мероприятиях, вместо того, очистить центральный аппарат от ростовщичества и наладить, наконец, нормальную деятельность организации. Как же это смешно и в то же время противно. Люди, во всем ищущие только корысть, только личную выгоду, даже не понимают, что этим ежедневно предают интересы добропорядочных патриотов Азербайджана и России, отвращают сотни и тысячи людей, и без того не без основания разочарованных в диаспорских организациях в целом. Новому президенту ВАК, профессору Фазилю Курбанову, который сразу после Съезда выступил с поистине обрадовавшим всех интервью, на которого все еще возлагаются надежды по скорому реформированию напрочь прогнившей системы ВАК, стоит обратить на это гораздо более пристальное внимание. С осрамившими и опозорившими себя людьми далеко не пойдешь, да еще и себя оклеймишь не дай бог. Потому нужны новые люди, имеющие реальный авторитет как среди азербайджанцев России, так и среди российского общества в целом.

Я сам представляю ВАК, являюсь членом Центрального Совета. И я в ВАК как и многие другие не из-за Ильгара Гаджиева или кого бы то ни было, а из-за уважения к наследию великого Гейдара Алиева, который, будь он жив, плюнул бы в лицо всем тем, кто довел эту организацию общероссийского масштаба до такого плачевного состояния и продолжает добивать. Я уверен, что мои единомышленники – истинные патриоты Азербайджана и России, реальные продолжатели дела президентов двух наших стран на своем поприще не позволят никому истолковать мою позицию как оппозиционную к власти. Полная чушь. Я оппозиционен к видимости работы, к бездействию, к несправедливости, к беззаконию и закулисью сегодняшнего ВАК, потому что являюсь ярым сторонником реальной работы, открытого решения всех имеющихся проблем, активного взаимодействия ради совместной плодотворной работы во имя благих целей.

Вспомнился мне один факт, который говорит о Поладе Бюльбюльоглу наиболее ярко и насыщенно. 15 сентября 2011 года прямо у здания посольства, рядом с домом, где жил легендарный Муслим Магомаев, был открыт памятник этому выдающемуся азербайджанцу, масштаб которого в культуре может быть сравним только с масштабом великого Гейдара Алиева в политике и государственном деле. Так вот, посол из-за своей ревности долго не подписывал документ, позволяющий начать возведение памятника, и был вынужден сделать это лишь после вмешательства министра культуры РФ и президента Азербайджана. Более того, не только сам не пришел на церемонию открытия, но, по признанию одного уважаемого дипломата, имя которого я назвать не могу, под угрозой незамедлительного увольнения запретил всем сотрудникам посольства даже присутствовать там. Напомню, что в 2011-м Муслима не было среди живых уже 3 года, а посол все ревнует до сих пор. Иначе чем объяснить вышеизложенный факт?

Сегодня сплели сфабрикованное решение по Исламу Гусейнову. Кто следующий, господин посол? Если у кого и нет дела, то разве сложно его придумать? Может, завтра мне «пришьют», к примеру, изнасилование почетной пенсионерки Нижнего Новгорода Серафимы Андреевны? Почему бы и нет? Мы же своих умеем оклеветать, подставить, раздавить, а поддержать совесть не велит. Или, точнее, ее отсутствие…

Роман АГАЕВ

Исполнительный директор Нижегородского регионального отделения ВАК,

Член Центрального Совета ВАК