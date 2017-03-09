Урегулирование карабахского конфликта должно строиться на принципах неприменения силы, уважении территориальной целостности государств и права на самоопределении, считает президент Франции Франсуа Олланд.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, на официальном ужине, данном в честь армянского лидера Сержа Саргсяна в Париже, Ф.Олланд заявил, что для построения мирного и безопасного будущего необходимо продолжить усилия по урегулированию карабахской проблемы.

«Ничто не может быть хуже, чем статус-кво. Больше 23 лет стороны ведут переговоры без определенных результатов», — сказал Ф.Олланд.

По его словам, много раз решение казалось близким.

«В 2014 году я сам взял на себя инициативу и пригласил вас вместе с азербайджанским коллегой в Париж. Мы зафиксировали прогресс в вопросе судеб без вести пропавших во время конфликта, но не смогли продвинуться дальше» — отметил Ф.Олланд.

«Однако нет альтернативы продолжению переговоров, если мы все согласны, что военное решение конфликта исключено. Условия урегулирования известны — это «Мадридские принципы», которые основаны на принципах неприменения силы, уважении территориальной целостности государств и права на самоопределении. Франция готова содействовать любым инициативам в этом направлении», — подчеркнул президент Франции.