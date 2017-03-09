Дочернее подразделение азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции — SOCAR Turkey Enerji A.S. – продало всю свою долю прямого участия в уставном капитале турецкого нефтехимического комплекса Petkim.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Государственного органа Турции по информированию общественности (Kamuoyunu Aydınlatma Platformu — KAP).

Отмечается, что SOCAR Turkey Enerji продала 19,82 миллиона акций, что равно 1,32 процентам капитала Petkim, каждую за 4,44 турецких лир.

В результате данной сделки прямое участие SOCAR Turkey Enerji в капитале нефтехимического комплекса приравнено к нулю, а косвенное участие снизилось с 52,32 процента до 51 процента.

На первое января 2016 года активы нефтехимического комплекса Petkim, увеличившись на 44,2 процента по сравнению с 2014 годом (3,79 миллиарда турецких лир), составили 5,46 миллиарда турецких лир.

Чистая прибыль Petkim в 2015 году составила 639,2 миллиона турецких лир, увеличившись на 14 процентов по сравнению с 2014 годом.

Уставный капитал Petkim составляет 1,5 миллиарда турецких лир.

Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует.