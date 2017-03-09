Из-за санкций ООН Северная Корея оказалась отключенной от международной банковской системы платежей SWIFT. Об этом сообщает Reuters.

Система передачи информации и совершения платежей приостановила работу с северокорейскими банками после решения властей Бельгии, где расположен центральный офис SWIFT.

Бельгийские власти одобрили ряд мер в ответ на агрессивное поведение КНДР и недавнюю дискуссию в связи с этим в Совбезе ООН.

При этом в SWIFT не уточнили от каких именно сервисов и какие точно северокорейские банки отключены.

SWIFT — кооперативное общество, созданное по бельгийскому законодательству, принадлежащее его членам — более чем 9 000 банкам из 209 стран. Главный офис расположен в Брюсселе.

Членами SWIFT являются более 10 000 организаций, в том числе около 1000 корпораций.

Напомним, что в КНДР временно запретили всем гражданам Малайзии покидать территорию страны. В МИД поясняют, что такая мера введена до тех пор, «пока не будет полностью гарантирована безопасность северокорейских дипломатов и граждан КНДР в Малайзии и не улажен инцидент, произошедший в Малайзии».