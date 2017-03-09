США направили в Сирию морских пехотинцев, которые помогут местным силам в борьбе с «Исламским государством».

Как сообщает CNN, по словам официальных лиц США, в ближайшие недели планируется наступление на город Ракка, который ИГ провозгласило своей столицей.

Незадолго до этого Штаты направили 100 армейских рейнджеров в сирийский город Манбидж.

Пока неясно, превысили ли США лимит на развертывание своих войск в Сирии, который составляет 500 человек. Ранее войска Штатов в этом регионе ограничивались в основном силами специального назначения.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Доналбда Трампа рассматривает возможность того, чтобы разместить в Кувейте еще 1 тыс. американских военных в качестве резерва для борьбы с ИГ.

Ранее СМИ сообщили, что лидер И Г Абу Бакр аль-Багдади покинул своих боевиков в Мосуле и сейчас скрывается в пустыне.