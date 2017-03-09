Пентагон и Госдепартамент США обвиняют Россию в развертывании баллистической ракеты наземного базирования, что является нарушением «духа и буквы» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и представляет опасность для НАТО.

«Мы считаем, что русские сознательно развернули ее с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО», — заявил в среду на слушаниях в Конгрессе замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва. По его словам, развернутая Россией ракета наземного базирования нарушает «дух и букву» договора о РСМД.

Позднее и. о. главы пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер на регулярном брифинге подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, «Российская Федерация нарушает свои обязательства в рамках ДРСМД».

По словам Тонера, американские должностные лица «совершенно четко» разъяснили российским коллегам суть претензий по ДРСМД.

Собственно, ничего нового — с подобными обвинениями в адрес Москвы американские официальные лица выступают с 2014 года. Россия эти претензии отвергает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам», в том числе и в рамках ДРСМД.

Российско-американский Договор о ликвидации РСМД от 1987 года запрещает производство, испытание и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.