Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Бишкеке, сообщает БЕЛТА.

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база (с Россией. — Прим. ред.), которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал Андрей Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека — двусторонний и многосторонний — потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».

Премьер-министр отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне евразийской экономической комиссии.

«Мы поставили задачу реализовать фундаментальность свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, являющихся базисом нашего экономического союза. Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры, — заявил Андрей Кобяков. — Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании Договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему эта разница так резко растет — не на 1%, не на 5%, и даже не на 10%? А разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014-го до 110% в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?»

При этом премьер-министр подчеркнул, что российские партнеры прекрасно осведомлены, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа. «Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь согласна двигаться вперед, но мы против того, чтобы делать вид, что мы движемся вперед», — сказал руководитель белорусского правительства.

В ответ на это премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Если уж эта тема была затронута, скажу два слова про газ. Давайте прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам — порядка 200 долларов за тысячу кубометров. Вот и все», — заявил российский премьер.

Медведев призвал коллег помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию. «В конце концов, здесь насильно никто никого не держит. Мы это с вами понимаем, мы добровольно все это создали», — подчеркнул российский премьер.

«Участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений — а такие проблемы были, есть и будут, ничего в них драматического нет с учетом интенсивности сотрудничества — переносятся на нашу многостороннюю площадку. Только что это с успехом продемонстрировала белорусская сторона. Исполнение достигнутых нами договоренностей и сам интеграционный процесс в целом становятся заложниками специфически понимаемых национальных интересов. По сути, в отношении других членов союза, которые не вовлечены в спор, возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу: или вы повлияете на решение другой стороны в споре, или мы ничего не подпишем», — подчеркнул Медведев.

Он считает, что ни один участник Евразийского экономического союза не должен позволять разменов за общий счет. «Ни одна из сторон не должна в целом — во всяком случае, должна стремиться к этому — пытаться совершать размен за общий счет», — заявил он.

Он также отметил, что сейчас стало модно говорить о потерях. «Обращаю внимание, что страны, входящие в союз, за последние годы нарастили физические объемы экспорта на российский рынок, даже при общем падении стоимостных показателей, что связано в значительной степени с текущими ценами на сырье, на энергоносители, — констатировал Медведев. — Все получили значительные льготы по энергетическому сотрудничеству».