Стали известны имена нескольких пострадавших в результате ДТП на автодороге Баку-Сумгаит.

17 пострадавших в результате аварии – Бабаев Орхан Хагани оглу, Мирзоева Мина, Годжаев Ниджат Фаиг оглу, Джафарова Айтан Алиюлла гызы, Аскерли Огтай Этибар оглу, Фарзалиева Хавяр Малик гызы, Тагиев Самир Махад оглу, Джабиев Афсар Али оглу, Манафов Бэйбала Вюгар оглу, Керимова Тарана Шаир гызы, Хасанов Эльгиз Сярвяр оглу, Мамедов Мухаммед Шахин оглу, Гулузаде Айтан Алтай гызы, Бахышова Илаха Азер гызы, Амани Аббас Эсмали, Алиев Эльвин Рашад оглу, Мурселзаде Айдан Захир гызы были госпитализированы в Сумгаитскую городскую больницу скорой помощи.

Имена студентов, погибших в результате ДТП: Гулиева Чинара Азер гызы (1996 г.р.), Насибов Ибрагим Хагани оглу (1996 г.р.), Мурадова Роза Эйнулла гызы (1997 г.р.), Гулиев Ибрагим Вюгар оглу (1996 г.р.), Джаниев Рашад Физули оглу (1997 г.р.). Все погибшие являлись студентами Сумгаитского государственного университета. ***

Число погибших в аварии на дороге Баку-Сумгайыт достигло 5, передает агентство Репорт.

Между тем стали известны имена студентов, погибших в дорожно-транспортном происшествии на дороге Баку-Сумгайыт.

На месте происшествия скончались студенты 3-го курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев и Ибрагим Насибов.

Еще один пострадавший Джаниев Рашад 1999 г.р. скончался в Клиническом медицинском центре №1. В центре сообщили, что в результате ДТП он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Агентство АПА пишет, что 17 человек, получивших ранения в результате произошедшего на автодороге Баку-Сумгаит дорожно-транспортного происшествия, были доставлены в больницу скорой помощи города Сумгаит. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще 4 пострадавших были госпитализированы в Клинический медицинский центр. 3 из них в настоящее время находятся в центре. Один из пострадавших получил легкие травмы, после оказания необходимой медицинской помощи он был отпущен домой.

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В результате произошедшего на автодороге Баку-Сумгаит дорожно-транспортного происшествия погибли 2 студента, 10 человек пострадали.

Как передает АПА, ранее сообщалось, что микроавтобус, чтобы не сбить переходившего дорогу пешехода, совершил маневр, в результате чего врезался в дорожное ограждение. Однако после расследования выяснилось, что микроавтобус врезался в стоявший на обочине дороги грузовой автомобиль.

По причине аварии на дороге Баку-Сумгаит образовалась большая пробка, движение транспорта временно ограничено. На место происшествия прибыли 2 бригады скорой помощи.