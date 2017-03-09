Министерство обороны сообщает, что подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 119 раз.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селах Гызылхаджылы, Кемерли, Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Мерзили, Юсифджанлы, Шураабад, Баш Карвенд, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Горган, Гараханбейли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.