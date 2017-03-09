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Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда  представили на заседании комитета ПАСЕ доклад  по итогам визита в Азербайджан  12-14 января.

Как сообщает Report, заседание Мониторингового комитета ПАСЕ состоялось 8 марта в Париже.

В докладе  Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда  обновили свои оценки ситуации в отношении законодательства об НПО в Азербайджане,  прошедшего ранее конституционного референдума, а также свободы выражения мнений в стране.

Содокладчики отметили важность «придания толчка» процессам реформ и продолжения диалога с властями Азербайджана.