Президент России Владимир Путин обсудит в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху текущую ситуацию на Ближнем Востоке в контексте совместной борьбы с террором, а также ключевые аспекты палестино-израильского урегулирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В ходе предстоящих переговоров запланирован обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования», — говорится в сообщении.

В ходе встречи также будет уделено внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Нетаньяху сообщил, что собирается поднять в Москве вопрос о недопустимости постоянного военного присутствия Ирана и союзных ему сил на территории Сирии.

В одном из своих недавних интервью Нетаньяху охарактеризовал свои отношения с российским лидером как «дружеские».

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль поддерживает контакты с Россией по военной линии, чтобы избежать непредвиденных конфликтов в Сирии. По его словам, РФ и Израиль «скоординировались между нашими вооруженными силами, поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией».

По итогам одной из последних бесед с Путиным Нетаньяху сообщил, что заверил российского лидера, что не будет вмешиваться в сирийский конфликт, но при этом не позволит Ирану атаковать Израиль через Сирию.

«Позиция Израиля в арабском мире изменилась, поскольку они больше не видят Израиль своим врагом, скорее союзником, в неизбежной битве с силами воинствующего ислама, ведет ли их Иран, шииты или ИГ, сунниты-экстремисты», — пояснил Нетаньяху в одном из своих интервью.

В заявлении Нетаньяху, распространенном накануне визита, говорится, что «это очень важная встреча для безопасности Израиля».

Канцелярия премьера пояснила, что в Москве он «выразит решительное несогласие Израиля с присутствием иранских сил и сил его марионеток на нашей северной границе и в Средиземном море в контексте переговоров об урегулировании (в Сирии – ред.) по какому бы то ни было варианту».

В сирийском конфликте Иран и союзные ему силы, включая движение ливанских шиитов «Хезболлах», поддерживают президента Башара Асада.

Иран с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку власти еврейского государства давно возвели в ранг «угрозы номер один».

Визит пройдет в традиционном блиц-формате.