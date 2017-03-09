Взрыв произошел в центральном районе Роттердама, передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную компанию RTV Rijnmond.

В качестве меры предосторожности спасательные службы эвакуировали жильцов десяти домов.

По данным телеканала, в результате взрыва никто не пострадал. Причины пока остаются неизвестными, однако в правоохранительных органах склоняются к бытовой версии инцидента.

В спасательной службе отметили, что эвакуация людей была связана с опасностью частичного обрушения домов. В настоящее время специалисты проверяют стабильность строений.