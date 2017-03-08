Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Селва, передает Reuters.

«Система сама по себе представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что русские сознательно развернули ее, с целью создать угрозу для НАТО и инфраструктуры в зоне ответственности НАТО», — сказал Селва.

В середине февраля The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации президента США, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, нарушив договор РСМД. Издание не уточнило, где именно сейчас находится эта ракета.

По данным источников газеты, американские чиновники считают, что это ракеты SSC-8. Один дивизион находится на испытательном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а второй был переброшен в декабре 2016 года на военную базу, место которой не называется.

В каждом дивизионе находится большое количество ракет и по четыре мобильные пусковые установки, напоминающие установку для ракетных комплексов «Искандер», отмечает газета.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.