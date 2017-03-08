Американские стратегические бомбардировщики B-52 через десять лет станут бесполезными против ПВО России. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва. Он призвал модернизировать эти самолёты, созданные в середине прошлого века, и снаряды, которые они несут.

— Сегодня они боеспособны, но мы не можем оставлять их такими. Через десять лет эти системы вооружения не смогут преодолевать российскую противовоздушную оборону, поэтому есть острая необходимость их замены, — сказал Поль Сельва (цитата по «Лайфу»).

Напомним, после избрания президентом Дональд Трамп пообещал усилить ядерный арсенал США. Администрация Барака Обамы перед этим одобрила модернизацию ядерной триады, которая продлится порядка 30 лет обойдётся примерно в триллион долларов.