В Дагестане полицейский обстрелял коллег. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека. Как сообщили «Лайфу» в МВД, в связи с произошедшим начата проверка.
В Дагестане полицейский обстрелял коллег. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека. Как сообщили «Лайфу» в МВД, в связи с произошедшим начата проверка.
Дата: 2017/03/08 21:50
Раздел: СНГ
Просмотров:
237
Лидер ЛДПР очень рассчитывает на квалификацию своих юристов
Россия развернула баллистическую ракету наземного базирования, тем самым нарушив договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).
Лидер ЛДПР вновь блеснул вокальными данными. Может, сразу на «Евровидение»?
«Франция может быть полезной»…
Наши страны давно и крепко дружат между собой
резидент России Владимир Путин в беседе с сотрудницей брянского перинатального центра рассказал, что остался доволен автомобилем «Лада
Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, уверены в Грузии.
В Москве у стен Кремля задержана группа феминисток за проведение несанкционированной акции.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать Киев, а санкции против России останутся