Такой вывод Захи Хавасс сделал после разговора с выдающимся нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины.

Захи Хавасс (бывший министр по делам древности Египта, ныне известный археолог) встречался с Месси во время посещения последним пирамид Гизы.

– Могу сказать, что Месси произвёл впечатление полного идиота, — заявил Хавасс изданию AS. — Всю нашу беседу у него было каменное лицо. Даже когда я ему рассказывал о тайных проходах, о фараонах, которые возводили пирамиды, о правлении Тутанхамона, он никак не реагировал. Наверное, его интересует только футбол — и это признак идиотизма. Вот, например, актёр Уилл Смит показал себя интеллектуалом. Он задавал интересные вопросы, демонстрировал знания истории. А ведь он вовсе не археолог.

Напомним, сегодня Месси предстоит в составе «Барселоны» ответный матч Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Задача каталонцев — первыми в истории футбола отыграться после гостевого поражения 0:4.