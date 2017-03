Власти Пакистана подозревают, что установленный Индией на границе гигантский флаг может быть использован для шпионажа за их страной. Об этом пишет The Independent.

По информации Khaleej Times, полотнище было поднято 5 марта, его длина превышает 36 метров, ширина — 24. Высота флагштока — почти 110 метров. Знамя видно из крупного пакистанского города Лахор, находящийся недалеко от границы.

Основание конструкции, которая весит 55 тонн, сделано таким образом, чтобы она смогла выдержать порывы ветра скоростью 180 километров в час. Стоимость проекта составила 36 миллионов рупий (более 530 тысяч долларов). Контракт на техобслуживание сооружения заключен с частной компанией на три года.

Предполагается, что этот флаг, который поднят на максимальную для Индии высоту, станет туристической достопримечательностью.

По всей видимости, пишут издания, в Пакистане опасаются, что Индия могла установить на флагштоке камеры с целью шпионажа, и призывают убрать его дальше от границы. В Исламабаде считают, что соседнее государство нарушило международные договоры.

Индийские власти указывают на то, что флаг был установлен в 200 метрах от границы, что не может считаться нарушением. «Это наш национальный флаг, и никто не может помешать нам поднять его на нашей земле», — сказал один из местных чиновников.

До этого самым высоким в Индии был флаг в столице штата Джаркханд — Ранчи. Знамя там размещено на флагштоке около 90 метров.

5th March ’17#Nationalflag on highest flagpost at Atari -Wagha border #Amritsar inaugurated today, adding more attraction for visitors pic.twitter.com/NEUjRMX4OU

— BSF (@BSF_India) 5 марта 2017 г.