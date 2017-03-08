Дикие азиатские львы, появившиеся на улицах индийской деревни в штате Гуджарат, вызвали переполох среди местных жителей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Indiatvnews.com.

Трех хищников заметили недалеко от деревни Гигасан на юге Гуджарата. Львы неспешно преодолели поле на границе населенного пункта и прошли по улицам Гигасана. Примерно через десять минут они покинули деревню.

Напуганные крестьяне в панике бросали работу и спасались бегством. Одному из жителей Гигасана удалось снять львов с безопасного расстояния.

Местные жители предполагают, что хищники пришли из располагающегося по соседству Гирского заповедника — единственного места в мире, где сохранились азиатские львы. Поскольку его территория недостаточна для того, чтобы выросшая до 312 особей популяция могла прокормиться, животные вынуждены искать новые места обитания.

