Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил поддержку народу и руководству Сирии, направив поздравительную телеграмму президенту Башару Асаду по случаю годовщины сирийской революции, сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«По такому случаю шлю крепкую поддержку и солидарность со справедливой борьбой правительства и народа Сирии в защиту суверенитета и территориальной целостности страны при борьбе с вторжением», — говорится в поздравлении Ким Чен Ына.

Как передает Газета.ру, по словам лидера Северной Кореи, революция 8 марта в Сирии стала «историческим и значительным событием в борьбе вашего народа за независимость и безопасность».