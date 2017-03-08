Накануне 8 марта Московский международный центр мультикультурализма подарил женщинам и детям из центра «Материнская обитель» в Новосибирске настоящую восточную сказку.

Как сообщает pravda.ru, проводить такой праздник стало уже доброй традицией, правда до недавнего времени только в Москве. В этом году Московский международный центр мультикультурализма решил порадовать маленьких сибиряков.



В новосибирской «Материнской обители святой Софии» рассказали про Азербайджан. Мамы и дети посмотрели интересный фильм про традиции и историю, быт и природу соседней страны. Затем всех увлекла игра «Что нас объединяет». Каждый участник по кругу называл то общее, что есть между российским и азербайджанским народами, и наматывал на руку ниточку дружбы, так что в конце все оказались сплетены в единый круг.

Ведущая праздника, руководитель Московского международного центра мультикультурализма Наталия Красовская отметила, что между русскими и азербайджанцами намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. И это общее заключается в самых простых вещах: люди одинаково любят родную природу, детский смех, одинаково хотят жить в мире и покое.



«Наши страны давно и крепко дружат между собой, — рассказала Наталия Рудольфовна всем присутствующим. — Азербайджанцы вставали плечом к плечу с русскими в тяжелые военные годы, защищая общую Родину. Азербайджанские геологи открывали богатства наших недр, художники — воспевали красоту и своей родной, и российской природы. В Азербайджане очень ценят русское искусство. Например, один из любимых ими поэтов — Сергей Есенин. Рязанский парень некоторое время даже жил в Азербайджане и писал об этой прекрасной стране. Там проходят олимпиады по русскому языку — то есть мы говорим в прямом смысле этого слова на одном языке».



В продолжение праздника для зрителей не просто выступили, но и провели настоящий интерактивный мастер-класс азербайджанские танцоры. Зажигательный ритм, восточные мелодии не оставили равнодушным никого из присутствующих. На тех, кто впервые видел азербайджанские танцы (а таких оказалось большинство), это произвело незабываемое впечатление. Социальный педагог Ольга Александровна пояснила, что такой подход очень удачный: танцы привлекают внимание детей и мам, поэтому они лучше запоминают то, что им рассказывают. «Я видела глаза ребятишек — как им интересна природа, традиции Азербайджана. И мне самой захотелось съездить в эту доброжелательную, теплую, красивую страну», — признается женщина.

Ну а прекрасным дополнением к играм, фильму и танцам стало чаепитие с азербайджанскими сладостями.

В новосибирской «Материнской обители» живут мамы и их детишки, попавшие в сложное положение. Поэтому для них праздник, наполненный такими теплыми и искренними эмоциями, стал особенно запоминающимся. Руководитель «Материнской обители» Юлия Крюкова призналась, что мамам сложно куда-то выбраться и развеяться и из-за материальных трудностей, и чисто физически, все-таки уход за ребенком отнимает немало физических сил. Поэтому такое мероприятие имеет огромный положительный эффект как для взрослых, так и для детей. Она от всей души поблагодарила и сотрудников Международного центра мультикультурализма, и артистов ансамбля азербайджанского танца.

Одного из юных зрителей, Артема Иванова, особенно поразил фильм про такую яркую, похожую на сказочную страну. Артем признался, что раньше ничего не знал про Азербайджан, а теперь он будет вспоминать про увиденные им чудеса, про бескрайнее море и Храм огня.

Не менее позитивные эмоции остались и у самих азербайджанских гостей. Один из артистов ансамбля Джавид признался, что приятная атмосфера, такие открытые, внимательные и благодарные зрители произвели неизгладимое впечатление. Кроме того, ему, как танцору, очень нравится презентовать другим культуру родной страны.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия — Азербайджан Дмитрий Савельев уверен: чем больше подобных красочных представлений будет проводиться в России, тем крепче будет дружба между нашими странами. И в этом направлении, по мнению парламентария, особенно важна работа с молодежью и детьми, ведь именно от них зависит будущее наших стран через пару десятков лет. «Общественные организации, такие как Московский международный центр мультикультурализма, очень много делают для пропаганды идей дружбы народов в нашей многонациональной стране. И это помогает не только сохранять согласие между всеми народами России, но и постоянно укреплять добрососедство и взаимопонимание с братскими странами, такими как Азербайджан», — говорит депутат.