В честь праздника заседание в Госдуме перенесли со среды на вторник. Да, международный женский день и для депутатов выходной. А весеннее настроение в думе встречало уже с порога. Девушкам везде дарили букеты цветов — и за стойкой возле входа, и в коридорах, и в кабинетах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисток, пришедших на работу в этот день, думцы тоже решили побаловать. Ближе к обеду на столах в пресс-зале появились бокалы с шампанским. Официанты расставили вазочки с шоколадками и виноградом. В перерыв между заседаниями к репортерам поднялся председатель Вячеслав Володин и представители фракций. Они поздравили девушек, однако и щекотливую тему работы депутаты не упустили.

— Вот лежишь с женой в постели в час ночи, — загадочно начал вице-спикер Игорь Лебедев. — И тут тебе звонок. А из трубки женский голос. Попробуй потом супруге докажи, что это журналистка звонила.

По окончании пленарного заседания все отправились в «Золотой зал». В Госдуме появилась новая традиция торжественных приемов. На них приглашают не только депутатов, но и певцов, артистов, политиков и многих других. Для думцев это не просто тусовка или корпоратив, а возможность в нерабочей атмосфере пообщаться с представителями разных сфер общества, узнать, какие их проблемы волнуют.

Вот в дверях появилась певица Диана Гурцкая, следом за ней зашли глава ЦИК Элла Памфилова и сенатор Людмила Нарумова, после в зале показался вице-спикер Петр Толстой. Были на встрече и уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова, и глава управления внутренней политики Администрации Президента Андрей Ярин.

На столах красовались бутылки с российским шампанским. Закуски, скажем, не богемные, зато со вкусом — канапе с рыбой, да бутерброды с сервелатом. Особым спросом пользовались запечённые кальмары — тарелки с ними опустели в одночасье.

— Мы вас любим, гордимся, ценим, бережем как можем, — Володин вышел к микрофону для поздравлением. – Здоровья, счастья, удачи и любви. Чтобы праздник у вас в душе не прекращался.

Следом за спикером поздравлять женщин отправился Иосиф Кобзон.

— Какое счастье, что мне дали слово после председателя, пока еще женщины трезвы, — зал взорвался от смеха, услышав тост народного артиста, — Я, как и все нормальные мужчины, люблю этот день, люблю поздравлять женщин. А у меня их много! Только внучек семь. У меня есть одна подруга в Казахстане. Она в этот день произносит следующие слова: «Красивыми мы были и остались, красивые изгибы наших тел, пусть злятся те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел».

В ответ дамы довольно захихикали, а Кобзон не успокаивался.

— А вот мой главный напарник по пению пришел, — улыбнувшись, певец поманил к себе лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

