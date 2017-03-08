Генеральный секретарь НАТО призвал руководство непризнанной республики поддерживать контакт с Белградом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с планами властей непризнанной республики Косово создать собственную армию. Заявление главы организации в среду распространила пресс-служба альянса.

«Сегодня я беседовал с (президентом Косово) Хашимом Тачи и (главой правительства) Исой Мустафой, чтобы выразить серьезные опасения союзников по НАТО относительно недавних предложений властей Косово о преобразовании Сил безопасности Косово в ВС без конституционных изменений», — написал генсек Организации Североатлантического договора. Выдержку из сообщения цитирует ТАСС.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что в ходе разговора с лидером Косово он отметил бесполезность подобных односторонних шагов и призвал власти непризнанной республики поддерживать контакт с Белградом.

По его словам, если мандат KSF будет развиваться в таком ключе, НАТО пересмотрит свои обязательства по созданию потенциала их безопасности.