Латвия построит заграждение на границе с Белоруссией длиной несколько десятков километров для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.

Тендер на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор уже объявлен и завершится 20 марта. Он добавил, что строительство ограждения начнется в 2018 или 2019 году. Предполагается, что забор высотой не ниже двух метров будут строить с использованием не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую проволоку и колючую проволоку.

В 2015 году прибалтийская республика приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его возведение в течение четырех лет потратят €17 млн. Высота заграждения составит 2,7 метра, включая колючую проволоку. К настоящему моменту Латвия возвела на границе с Россией около 23 км заграждений.