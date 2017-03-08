Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, уверены в Грузии.

В официальном журнале Евросоюза опубликованы изменения в регуляции, по которой в список стран посещающих ЕС без виз введена Грузия.

Об этом сообщат пресс-служба МИД Грузии.

«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», – говорится в сообщении МИД Грузии.

По информации дипведомства, данная регуляция войдет в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.

В нем отмечается, что поездками в страны Европы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.