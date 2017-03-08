Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги встречи с германским коллегой Зигмаром Габриэлем, сообщил, что проинформировал официальный Берлин об обеспокоенности Анкары систематическим давлением на представителей турецкой общины, которые имели место за последний год в Германии, передает агентство Anadolu.

По его словам, сложившаяся ситуация негативно влияет на турецкую общину и противоречит политике социальной интеграции в Германии.

Чавушоглу, сообщил, что в Германии проводится кампания по очернению Турции.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган стал объектом ненависти. Налицо кампания против Турции в целом. Пособники PПK и других террористических организаций свободно действуют в Германии. Все это серьезно беспокоит Турцию. Германии следует определить, является ли Турция для нее другом, или нет. Никакой пользы для Турции в плохих отношениях с Германией нет», — сказал министр.

Также Чавушоглу предостерег немецких коллег от «вмешательства в избирательную кампанию в Турции».

«Германии следует отказаться от оценок референдума по конституции, запланированного на середину апреля», — заявил глава МИД.