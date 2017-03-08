«В общественном восприятии в Армении возобновление военных действий – это вопрос времени, возможно, дело нескольких недель или месяцев, поэтому главнокомандующий вооруженными силами и министр обороны должны быть готовы к войне, которая может начаться завтра» — в преддверии визита в Париж информационному агентству «Франс-Пресс» заявил президент Армении, одновременно подчеркнув, что не думает, что возобновление войны – это вопрос ближайшего будущего, но, тем не менее, отметив, что ничего не исключает.

Как передает портал Lragir, в интервью французскому информагентству Саргсян выразил озабоченность по поводу российских поставок оружия Азербайджану на миллиардные суммы. «Мы это принимаем с сожалением, потому что Россия является нашим стратегическим партнером», — отметил Серж Саргсян.

«Существует угроза новой войны, пока Азербайджан не убедился в том, что проблема не имеет военного решения» — заявил глава армянского государства, обвинив Азербайджан в попытки срыва процесса мирного урегулирования.