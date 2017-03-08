В Москве у стен Кремля задержана группа феминисток за проведение несанкционированной акции. Девушки растянули плакат с лозунгом: «200 лет мужчины у власти. Долой» и зажгли файеры.

Полиция задержала семерых участниц акции, а также фотографа «Новой газеты», рассказала радиостанции «Эхо Москвы» активистка и участница акции Екатерина Ненашева.

«Я участвовала в части акции в Александровском саду, и как только девушки вышили и растянули плакаты, зажгли фаеры, тут же к мосту подбежали полицейские и их сразу забрали, и забрали фотографа из «Новой газеты», который, возможно, не успел даже сделать фотографии. А мне удалось ретироваться. Всего 7 задержанных девушек, которые пикетировали Кремль изнутри», — рассказала Ненашева.

Пока не понятно, что именно инкриминируют задержанным. Сейчас все они находятся в отделении полиции на Китай-городе.