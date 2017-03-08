В Кабуле ликвидированы пятеро боевиков, нападавших на госпиталь.
Ранее сообщалось, что двое из них оказывали сопротивление. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека, ранения получили 66, передает Лайф.ру.
Дата: 2017/03/08 15:31
Раздел: Мир
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