В городе Котор-Варош Боснии и Герцеговины состоялась церемония закладки фундамента Центра скорой медицинской помощи, который будет построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, мэр города Котор-Варош Зденко Сакан, заместитель мэра Младен Тривунович, президент Муниципальной ассамблеи Ибрагим Палич, директор Центра здравоохранения Владимир Бибич, сотрудники дипломатического корпуса Азербайджана в этой стране, ряд должностных лиц Администрации Президента Боснии и Герцеговины, представители местной общественности, передает АПА.

Выступивший на мероприятии Анар Алакбаров передал участникам теплые приветствия Первого вице-президента Азербайджана и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил, что Фонд Гейдара Алиева осуществляет проекты, благотворительные мероприятия в сферах образования, культуры и здравоохранения не только в Азербайджане, но и в различных странах мира.

В Азербайджане, где царит религиозная толерантность, в рамках проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева, отремонтированы и восстановлены многие религиозные храмы, а также отреставрированы историко-архитектурные памятники, регулярно проводятся научные конференции и форумы, пропагандирующие мультикультурализм и толерантность.

Анар Алакбаров сообщил, что Босния и Герцеговина — дружественная Азербайджану страна, и между двумя странами существуют глубокие взаимосвязи. Эти проекты, реализуемые Фондом, создают условия для расширения связей между двумя странами и народами.

В своем выступлении мэр города Котор-Варош Зденко Сакан и директор Центра здравоохранения Владимир Бибич оценили осуществление Фондом Гейдара Алиева важных социально-гуманитарных проектов в различных странах, в том числе в Боснии и Герцеговине как проявление солидарности между двумя народами, подчеркнули значение для местных жителей Центра скорой медицинской помощи, фундамент которого был заложен в Котор-Вароше как результат благотворительной деятельности.

Было сообщено, что на основе обращения председателя Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича в Фонд Гейдара Алиева в связи с реализацией ряда социальных и здравоохранительных проектов было принято решение построить новое здание Центра скорой медицинской помощи, непригодного к использованию, при Центре здравоохранения.

В январе 2017 года между Фондом Гейдара Алиева, мэрией города Котор-Варош и министерством здравоохранения был подписан договор о строительстве Центра скорой медицинской помощи. Согласно достигнутой договоренности, при поддержке Фонда Гейдара Алиева планируется построить новое двухэтажное здание и обеспечить Центр скорой медицинской помощи всем необходимым оборудованием.

Затем был заложен фундамент нового здания Центра скорой медицинской помощи при Центре здравоохранения города Котор-Варош.

Центр планируется сдать в пользование до конца этого года.

После церемонии закладки фундамента исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем.

На встрече была дана информация о проектах, осуществляемых в Азербайджане, председатель Президиума был приглашен активному участию в форумах, которые будут проведены в Баку в дальнейшем.

Младен Иванич также заинтересовался проектами, осуществляемыми Фондом Гейдара Алиева. Он выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за внимание, оказанное проекту строительства нового здания Центра скорой медицинской помощи.

Выразив удовлетворение налаженными с Азербайджаном дружескими связями и сотрудничеством, Иванич высоко оценил интеграцию Азербайджана в Европу, открытость всему миру как толерантной страны.