7 марта около 16:00 в городе Хырдалан произошел пожар в частном доме.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате пожара сгорело 10 квадратных метров.

В ходе пожара от отравления дымом скончался двухлетний сын хозяина дома по имени Тунар.