7 марта около 16:00 в городе Хырдалан произошел пожар в частном доме.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате пожара сгорело 10 квадратных метров.
В ходе пожара от отравления дымом скончался двухлетний сын хозяина дома по имени Тунар.
7 марта около 16:00 в городе Хырдалан произошел пожар в частном доме.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате пожара сгорело 10 квадратных метров.
В ходе пожара от отравления дымом скончался двухлетний сын хозяина дома по имени Тунар.
Дата: 2017/03/08 15:09
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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