В результате нападения на военный госпиталь в Кабуле погибли три человека.

Как сообщает Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения, 54 человека пострадали.

Боевики напали на военный госпиталь и взяли в заложники персонал и пациентов.

По последним данным, двое напавших были ликвидированы, передает RT.

Утром 8 марта стало известно, что у здания военного госпиталя в Кабуле, которое находится недалеко от посольства США, произошёл взрыв.

Рядом с местом происшествия также была слышна стрельба.

Террористическая организация «Талибан» отрицает причастность к атаке на военный госпиталь.

СМИ отмечают, что нападавшие были одеты в халаты врачей.