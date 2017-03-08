На портале организации, которая предоставляет помощь сбежавшим из КНДР в Южную Корею гражданам, появилась запись с обращением молодого человека, которой назвал себя сыном Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, и подтвердил его гибель, сообщает японский телеканал NHK.

Ким Хан Соль, предположительно старший сын Ким Чон Нама, заявил, что является членом семьи Кимов, и подтвердил, что его отец был убит. На видеозаписи он также демонстрирует свой паспорт, однако информация документа скрыта черным квадратом.

Как подчеркивает телеканал, на сайте вышеуказанной организации сообщается, что семья Ким Чон Нама попросила убежища и была доставлена в безопасное место.

Власти Южной Кореи проверяют подлинность видеозаписи, и если молодого человека на ней признают сыном Ким Чон Нама, то она станет первым официальным подтверждением гибели брата лидера КНДР.