Экс-президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав, что Дональд Трамп обвинил его через Twitter в организации прослушки телефонных разговоров команды действующего президента, сообщает издание Wall Street Journal.

Экс-президент счел, что таким образом Трамп ставит под вопрос профессиональную честность как прошлой администрации, так и его лично, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников в Белом доме никогда не организовывал слежки за американскими гражданами», — заявил пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис. По его словам, «любые иные предположения просто лживы».

По информации Wall Street Journal, после инаугурации Трампа 20 января бывший и нынешний президенты ни разу не разговаривали. Трамп пытался дозвониться до Обамы, чтобы поблагодарить за письмо, которое оставляет уходящий президент новому в Овальном кабинете. Но Обама в тот момент путешествовал, и беседа не состоялась, передает РИА Новости.

Друг Трампа Кристофер Радди рассказал изданию, что команда Трампа думает, что «Обама объявил ей войну». Новый хозяин Белого дома чувствует себя в осаде с первого дня президентства – его атакуют СМИ и лояльные Обаме люди.

«Существует почти неписаное правило, что президент США относится к своему предшественнику с любезностью и приличием», — приводит издание слова историка Дугласа Бринкли. Еще никогда в американской истории действующий президент не обвинял своего предшественника в совершении уголовного преступления, отмечает Бринкли.