В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможен слабый туман.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем — 10-15 градусов тепла, в Баку ночью — 4-6, днем — 13-15 градусов тепла. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Атмосферное давление — 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем — 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем — 14-19 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.