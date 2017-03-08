Церемония закладки фундамента Центра скорой медицинской помощи, который будет построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева, прошла накануне в городе Котор Варош в Боснии и Герцеговине.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие исполнительный директор фонда Анар Алекперов, мэр города Котор Варош Зденко Сакан, его заместитель Младен Тривунович, президент Муниципальной ассамблеи Ибрагим Палич, директор Медицинского центра Владимир Бибич, сотрудники азербайджанского посольства, представители президентской администрации и общественности Боснии и Герцеговины.

Выступивший на мероприятии А.Алекперов отметил, что Фонд Гейдара Алиева, наряду с Азербайджаном, осуществляет в различных странах мира проекты в областях образования, культуры и здравоохранения, проводит благотворительные мероприятия, пишет портал 1news.az.

Подчеркнув, что Босния и Герцеговина является дружественной Азербайджану страной, он сказал, что реализуемый фондом данный проект создает условия для расширения связей между двумя странами и народами.

В свою очередь З.Сакан и В.Бибич оценили реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Боснии и Герцеговине социально-гуманитарные проекты как проявление солидарности между двумя народами.

Соглашение о строительстве Центра скорой медицинской помощи было подписано Фондом Гейдара Алиева, мэрией Котор Вароша и Министерством здравоохранения Боснии Герцеговины в январе текущего года. Соглашением предусмотрено строительство нового двухэтажного здания Центра скорой медицинской помощи и оснащение его необходимым оборудованием. Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца этого года.

Также А.Алекперов встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева до сих пор реализовал в Боснии и Герцеговине ряд проектов. В частности, по инициативе фонда в столице этой страны городе Сараево создан «Парк дружбы» и установлен памятник в память о жертвах Ходжалинского геноцида, реконструирован центр для детей и молодежи с ограниченными возможностями зрения.