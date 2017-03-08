Почтовая марка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США, выпущена в Лос-Анджелесе, говорится в релизе Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Согласно сообщению, на утвержденной Федеральной почтовой службой США и имеющей хождение на территории всей страны почтовой марке изображены азербайджанский и американский флаги и написано «Азербайджан-США. 25-летняя дружба. 1992-2017».

Выпуск марки состоялся по инициативе и при поддержке Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.