Глава китайского МИД Ван И призвал Северную Корею прекратить пуски баллистических ракет и ядерные испытания, чтобы «предотвратить надвигающийся кризис». Пекин считает, что в качестве ответного шага США и Южная Корея должны приостановить совместные военные учения, которые неизменно вызывают раздражение КНДР, передает Би-би-си.

В беседе с журналистами в кулуарах ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей — парламента страны — Ван И сказал, что ситуация на Корейском полуострове неизбежно закончится катастрофой, если одна из сторон не пойдет на уступки.

«Это как два мчащихся навстречу друг другу поезда; ни одна сторона не хочет уступить путь», — сказал глава МИД Китая.

«Готовы ли стороны к лобовому столкновению?» — заметил он

По мнению Ван И, первым шагом к урегулированию должно стать прекращение военных операций со стороны обеих Корей. В понедельник Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония призвали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в эксклюзивной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на «новый уровень угрозы».