Председатель комитета по разведке конгресса США республиканец Девин Нуньес не подтвердил заявление президента Дональда Трампа о том, что накануне президентских выборов в его штабе по приказу людей из администрации Барака Обамы были установлены прослушивающие устройства, передает Би-би-си.

«Я не видел доказательств [прослушки Трампа]», — заявил Нуньес на пресс-конференции, оговорившись, что если бы в отношении Дональда Трампа или его команды проводилась разведоперация, об этом были бы осведомлены руководители обеих фракций, председатели комитетов по разведке и лидеры меньшинства в этих комитетах в каждой из палат Конгресса (всего восемь законодателей).

«Нас должны держать в курсе всех проходящих операций по контрразведке», — заявил глава комитета.

«Мне кажется, что более важный вопрос в этой ситуации — действительно ли господином Трампом или кем-то из его команды интересовались разведслужбы или правоохранители?», — добавил Нуньес.