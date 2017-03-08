Четыре человека погибли в результате столкновения поезда с автобусом в американском штате Миссисипи. Десятки человек получили ранения.

Трагедия произошла в городе Билокси округа Харрисон: товарный поезд врезался в автобус и протащил его по железнодорожному полотну примерно 100 метров, передает Би-би-си.

Скорость поезда в момент столкновения была относительно невысока, в противном случае число жертв могло быть намного больше.

Как сообщил на брифинге представитель местной полиции, автобус, следовавший из Техаса, по пока невыясненной причине застрял на путях. В автобусе находились примерно 50 пассажиров — преимущественно пожилые люди.

По словам одного из очевидцев, в момент аварии пассажиры автобуса пытались покинуть салон.