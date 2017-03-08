Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, говоря о сотрудничестве с РФ, пошутил, что Россия может быть автоматически принята в организацию, сообщает РИА Новости.

«Приятно слышать (министра энергетики РФ Александра — ред.) Новака, я всегда с ним согласен, кроме одного — неготовности (России — ред.) вступить в ОПЕК. Я разговаривал с ним позднее… и сказал, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического принятия в ОПЕК», — сказал Баркиндо в ходе своего выступления на энергетической конференции в Хьюстоне CERAWeek. При этом он отметил, что Новак ответил на его слова характерной для него улыбкой.