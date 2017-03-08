Как заявил глава комитета США по делам вооруженных сил Джон Маккейн, специализирующаяся на публикации утечек международная организация Wikileaks «имеет связи с Россией». При этом доказательств сенатор не приводит. Об этом сообщает ТАСС.

«Не могу утверждать, но очевидно, что Wikileaks была связана с Москвой», — сказал Маккейн, комментируя появившуюся на сайте утечку касательно применяемых ЦРУ методов кибершпионажа.

Также сенатор призвал усилить меры в плане кибербезопасности. По его словам, если хакеры смогли добраться до Центрального разведуправления, то преград для них вообще не существует.

Напомним, что вчера сайт WikiLeaks опубликовал очередной архив документов. По мнению основателя сайта Джулиана Ассанжа, эти документы доказывают работу ЦРУ США по созданию программного обеспечения для взлома смартфонов, компьютеров и телевизоров, а так же для обхода шифрования в мессенджерах WhatsApp и Telegram.