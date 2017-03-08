Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал во время слушаний в Сенате США, что Россия отправила на Донбасс до тысячи артиллерийских систем, свыше сотни танков и более 200 реактивных систем залпового огня.

«В Украину попала шокирующая цифра российских вооружений (я говорю об оккупированном Донбассе и Крыме). Сейчас есть около 4200 солдат регулярных войск, более 100 танков и 800 БТР. Сейчас в Украине до тысячи артиллерийских систем, более 200 реактивных систем залпового огня», − подчеркнул министр (цитата по Корреспондент.net).

Он также отметил, что в Международном суде ООН представитель Российской Федерации сделал совершенно нелепое заявление о том, что поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе якобы нашли все указанное вооружение в старых советских шахтах.

Климкин подчеркнул, что война Кремля против Украины привела к оккупации более 7% украинской территории, почти десять тысяч украинских граждан потеряли свои жизни, а еще около 23 тысяч украинцев были ранены.