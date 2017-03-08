Китай ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, который будет способен доставить на Луну до четырех астронавтов. Об этом заявил главный конструктор программы китайских пилотируемых космических кораблей Чжан Байнань, сообщает РИА Новости.

По его словам, «в настоящий момент Китай ведет разработку пилотируемого космического корабля нового поколения, который можно использовать многократно».

«Иностранные пилотируемые космические корабли нового поколения могут доставить на околоземную орбиту максимум шесть астронавтов, для прилунения эта цифра составляет максимум три-четыре человека. По нашим планам, необходимо добиться такого же уровня или превзойти его», –сказал Байнань.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»).