Парламент Израиля принял закон, запрещающий сторонникам бойкота страны и противникам еврейских поселений в долине реки Иордан въезд на территорию государства. Как сообщает Financial Times, акт был принят при активной поддержке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно тексту документа, в посещении Израиля будет отказано тем иностранцам, которые «публично призывают к бойкоту» страны или «территорий под его контролем».

Оппозиционные парламентарии выступили против закона, указав, что он ущемляет политические убеждения жителей западного берега реки Иордан и сектора Газы. Акт также раскритиковала Ассоциация по гражданским правам в Израиле. Ее юрист Одед Феллер назвал закон «антидемократическим» и выразил сомнение в его необходимости.