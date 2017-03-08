Генеральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Осман аль-Тувейджри поздравил Мехрибан Алиеву по случаю назначения первым вице-президентом Азербайджана.

Как передает АПА, в письме говорится:

«Уважаемая Мехрибан ханум Алиева.

Для меня честь и удовольствие поздравить Вас с назначением на пост Первого вице-президента Его превосходительством Президентом Ильхамом Алиевым, оценившим Ваши большие усилия, направленные на продвижение общенациональных вопросов Вашей страны и развитие азербайджанского общества. Ваши яркие качества, выдающиеся способности и богатый опыт позволили достойно и полностью выполнить стоявшие перед Вами задачи и действительно снискали Вам большую симпатию и уважение азербайджанского народа.

Желаю Вам успехов в выполнении почетной задачи в деле служения Вашей замечательной стране.

Ваше превосходительство Первый вице-президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении».