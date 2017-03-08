Центр государственного языка Латвии начал проверку в отношении мэра города Вентспилса Айвара Лембергса, который поприветствовал гостей театрального центра «Юрас варты» на русском языке.

Инцидент произошел 28 февраля. В тот день градоначальник, выступая на церемонии подписания договора о сотрудничестве с Рижским русским театром имени Михаила Чехова, поприветствовал собравшихся по-латышски, а затем несколько минут говорил с публикой по-русски. Дело в том, что в зале тогда собралось много русскоговорящих зрителей.

Причем, как выяснилось, русская речь не была переведена на латышский, между тем этого требует закон, сообщает телеканал LTV. По словам же организатора мероприятия Сигиты Миголы, перевода не было, так как речь мэра была спонтанной.