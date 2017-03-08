Накануне экстренного заседания по КНДР Совет Безопасности (СБ) ООН принял заявление, осуждающее ракетные запуски, проведенные Северной Кореей 6 марта.

В документе отмечается, что Пхеньян, совершенствуя средства доставки ядерного оружия, «увеличивает напряженность в регионе и риск развязывания региональной гонки вооружений».

При этом Совбез потребовал от Корейской Народно-Демократической Республики воздержаться от подобных действий, в том числе ядерных испытаний, и полностью выполнять свои международные обязательства. В случае повторных провокаций СБ пригрозил принять значительные меры, передает ТАСС.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по КНДР состоится в среду, 8 марта.

Напомним, КНДР запустила четыре баллистические ракеты 6 марта. Они пролетели порядка одной тысячи километров и упали в море. Причем три из них оказались в исключительной экономической зоне Японии.