Комитет по разведке Палаты Представителей Конгресса США проведет 20 марта первые публичные слушания в связи с расследованием приписанного России вмешательства в президентские выборы, заявил председатель комитета Девин Нуньес, сообщает Интерфакс.

«Сегодня мы хотели бы объявить, что в 10 часов утра 20 марта, в понедельник, состоятся первые публичные слушания», — сказал он журналистам.

Нуньес добавил, что у него есть первоначальный список людей, которых комитет пригласил на данное заседание. По словам конгрессмена, на слушания приглашены директор ФБР Джеймс Коми, директор АНБ Майкл Роджерс, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, бывший директор Нацразведки Джеймс Клеппер, а также бывшая генпрокурор Салли Йейтс.

«Мы пригласим, возможно, больше. Мы надеемся, что все примут наше приглашение принять участие и свободно дадут показания, так как это будут открытые слушания», — отметил он.